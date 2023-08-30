مفوضية الانتخابات تُناقش لائحة انتخاب المجالس البلدية

يواصل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عقد اجتماعاته مع الإدارات الفنية بالمفوضية، في إطار الاستعدادات لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية المقررة مطلع العام 2024م.

وعُقِد اليوم الأربعاء، بمقر المفوضية في طرابلس، اجتماع ضم رئيس وأعضاء مجلس المفوضية ومديري ورؤساء أقسام الإدارات الفنية، وخبراء البعثة الأممية لمناقشة اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية.

وبحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية، فإن ذلك يأتي في إطار الخطوات التنفيذية للقانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم (8) لسنة 2013 الصادر بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية للمفوضية.

وناقش الاجتماع مزيداً من التفاصيل المتعلقة بلائحة تسجيل الناخبين، بهدف رفع نسب المشاركين في هذه الانتخابات، وإلى تعزيز المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ عملية انتخاب المجالس البلدية لتشمل النزاهة والشفافية والمساواة في ممارسة حق الترشح والانتخاب دون إقصاء أو تمييز.

كما ناقش الحاضرون الجداول الزمنية للانتخابات والملاحظات الفنية التي وردت من الإدارات المختصة والعمل على وضع الخطط التنفيذية اللازمة لاستئناف انتخاب المجالس البلدية وفقاً للائحة بعد اعتمادها في شكلها النهائي.