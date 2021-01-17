مفوضية الانتخابات تُناقش متطلبات استحقاق 24 ديسمبر

تابع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، في اجتماعه الدوري الثاني الذي عُقِد اليوم الأحد بمقر المفوضية في طرابلس، مع مديري إدارات ومكاتب المفوضية مستوى جهوزية الإدارات والمكاتب لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

وتطرق الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السائح بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب والمدير العام الدكتور يحي الجديد، إلى مناقشة متطلبات المراحل التي تسبق يوم الاقتراع والتجهيز المبكر للانتخابات فضلا عن استعراض البرامج والنشاطات الموجهة في مجال التدريب والتوعية والتي من المقرر تنفيذها مع قرب الاستحقاق الانتخابي.

ووجه رئيس المجلس المفوضية الإدارات والمكاتب بالمفوضية إلى زيادة وتيرة العمل ووضع خارطة تتيح إمكانية الاستعانة بالخبرات المحلية في تنفيذ الاستحقاق المعلن في 24 ديسمبر 2021م.

ودعا السايح إلى ضرورة الاهتمام بالجانب التدريبي ورفع كفاءة العاملين بالإدارات الفنية والعناصر المتعاونة وفق المعايير المعمول بها داخل المفوضية.