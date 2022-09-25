مفوضية الانتخابات تُنظم أسبوع تثقيفي توعوي

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الأسبوع التثقيفي التوعوي لطلاب المرحلة الثانوية تحت عنوان (تعزيز التوعية الانتخابية من خلال مشاركة طلاب المدارس الثانوية)، الذي تنظمه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية في ليبيا أيفس (IFES)، بحضور مدراء الإدارات والأقسام بالمفوضية، ومدير منظمة الأيفس في ليبيا، وعدد من طلبة المرحلة الثانوية المستهدفين بالبرنامج، وذلك بالمركز الإعلامي للمفوضية في طرابلس.

وفي مستهل البرنامج، عبر رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، عن تقديره للطلبة المشاركين وأولياء امورهم، مكبراً فيهم دعمهم وتشجيعهم لأبنائهم على الحضور والمشاركة في هذا البرنامج، الذي يهدف إلى توعيتهم وتحفيزهم مستقبلاً على التسجيل في سجل الناخبين، وممارسة حقوقهم السياسية.

وأضاف السايح مخاطباً الشباب: “أنتم جزء من هذه المؤسسة، وأنتم من نعقد عليهم الآمال في صنع المستقبل السياسي، مؤكداً ان هذا البرنامج ما هو إلا فرصة للتعرف عن قرب على المفوضية، وهي الجهة الملزمة بتنفيذ العمليات الانتخابية وفق معايير تحكمها، منها الشفافية والنزاهة”.

وتابع: “خلال هذا الأسبوع الذي اتمنى أن يكون غني بالمعلومات والمعارف ستدركون أن العملية الانتخابية ليس صندوق وورقة، بل هي عملية شاقة ينفذها الأف الموظفين، ومن خلال ما ستسمعونه ستعرفون ما يجري في بلادكم”.

من جهته تقدم عماد يوسف مدير منظمة الأيفس في كلمته بالشكر للمفوضية وكوادرها لاستضافة الحدث، موضحاً أن هذا البرنامج يمثل جوهر تواصل المفوضية مع المجتمع المدني، حيث يعتبر نشاطاً رائداً على مستوى المنطقة.

وأضاف: “لم نسمع عن أي مؤسسة انتخابية فتحت أبوابها وسخرت مواردها لاستضافة طلاب المدارس، وهو ما يعزز الشفافية التي تنعكس في كل أعمال المفوضية ونشاطاتها”.

بدورها قدمت رئيس قسم التوعية عائشة ثبوت، عرضاً تقديمياً للتعريف بالمفوضية ومهامها، موضحةً فكرة وأهداف البرنامج.

من جانبها أوضحت مدير البرامج بمنظمة الأيفس حليمة بالحاج، أن أجندة البرنامج تتضمن عديد الأنشطة التفاعلية التي تجسد محاكاة عملية كاملة لإجراءات عملية الانتخاب، حيث قسم المشاركون لمجموعتين وسيتلقون بالتبادل معلومات وافيه عن إدارات المفوضية لتوضيح طبيعة المهام التي تقوم بها، ودورها في إنجاح العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تحفيزهم على المشاركة في التسجيل في سجل الناخبين والعمليات الانتخابية القادمة.