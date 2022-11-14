مفوضية الانتخابات تُنظم لقاءً حوارياً حول النظم الانتخابية

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخاب بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا (UN)، اليوم الاثنين، بمقر المفوضية في طرابلس، لقاءً حوارياً حول النظم الانتخابية، بحضور رئيس مجلس المفوضية، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن القضائي والسياسي، وعدد من مديري الإدارات وموظفي المفوضية.

وتناول اللقاء عديد المحاور منها معلومات عامة حول النظم الانتخابية في العالم، والاعتبارات الرئيسية التي تُؤخذ بعين الاعتبار عند اختيارها، وأنواعها، والنظم الانتخابية التي عمل بها في الانتخابات السابقة في ليبيا، والتي يجب التركيز عليها اليوم وأبرز مزاياها وعيوبها، كما تخلل اللقاء نقاشات مفتوحة تضمنت إجابات على تساؤلات الحضور.

وأكدت المفوضية حرصها على تنظيم هذه اللقاءات إيماناً منها بأهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي الانتخابي وتثقيف الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.