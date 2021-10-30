مفوضية الانتخابات تُواصل مباحثات دعم الاستحقاق القادم

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مزيداً من سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر القادم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد اليوم السبت، بديوان المفوضية في طرابلس، بين رئيس مجلس المفوضية د. عماد السايح، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندريه فرانش.

وأفاد الموقع الرسمي للمفوضية، بأن اللقاء ناقش مستجدات العملية الانتخابية والتقدم العملياتي الذي أحرزته المفوضية لتنفيذ روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تزامنياً، وما رافق ذلك من زخم على صعيد اهتمام وتطلعات المجتمع الدولي نحو استقرار ليبيا وتقدمها في سلم الديمقراطية.

وأكد فرانش على تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات القادمة، من خلال مشروع “بيبول”، والاتفاقيات التي أبرمها المشروع مع الدول المانحة، للرفع من مستوى جاهزية المفوضية، لتنظيم الانتخابات القادمة وفق أعلى المعايير المهنية.