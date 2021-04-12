مفوضية الانتخابات تُوقع اتفاقية تعاون مع اتحاد المغرب العربي

وقّعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مع الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، بديوان المفوضية في العاصمة طرابلس.



وأفاد الموقع الرسمي للمفوضية، بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الدعم الاقليمي للمسار الديمقراطي في ليبيا وترسيخ علاقات تعاون في المجال الانتخابي بين دول الجوار.

وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب المفوضية رئيس مجلس إدارة المفوضية د.عماد السايح، فيما وقع عن جانب الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي أمين عام الاتحاد د. الطيب البكوش، وبحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب والمدير العام د. يحيى الجديد..

وتتضمن الاتفاقية جملة من المواد من بينها التعاون في تنظيم مؤتمرات وندوات وبرامج تدريبية وورش عمل تساهم في تعزيز ثقافة الديمقراطية في المجتمع الليبي، وتؤكد على التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المواضيع المتعلقة بالانتخابات وبناء القدرات المؤسسية