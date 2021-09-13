مفوضية الانتخابات تُوقع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم

وقعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، ضمن سعي الطرفين إلى رفع مستويات الجاهزية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وقام بالتوقيع عن جانب المفوضية رئيس مجلسها د. عماد السايح، فيما وقّع عن الجانب المناظر وزير التربية و التعليم د. موسى المقريف، وذلك بديوان مجلس المفوضية في طرابلس.

وتتضمن مذكرة التفاهم 10 بنود تنظم آلية تفعيل الشراكة بين المفوضية ووزارة التربية و التعليم فيما يخص استخدام المباني التعليمية كمراكز انتخاب، وتنظيم الكوادر الوظيفية من شريحة المعلمين المستهدفين بالتدريب و العمل في تلك المراكز.

كما حددت المذكرة التفاصيل القانونية لعلاقة العمل المشتركة، والانخراط في برامج التدريب التي توجهها المفوضية لموظفي مراكز الانتخاب، إضافة إلى بنود أخرى تتعلق بإجراءات يوم الاقتراع و المسؤوليات المترتبة على الطرفين في سبيل إنجاح هذه العملية.