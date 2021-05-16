مفوضية الانتخابات جاهزة في 15 يونيو القادم لتنفيذ الاستحقاق القادم

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح، إنه من المتوقع أن تنتهي المفوضية من التحضير والاستعداد للانتخابات في 15 يونيو القادم.

وأضاف السايح في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أنهم سيمرون بعد ذلك إلى التنفيذ في الأول من يوليو والشروع في عمليات توريد مواد ومعدات الاقتراع.

وتوقع رئيس مفوضية الانتخابات إجراء الانتخابات في موعدها بسبب توافق معظم الأطراف المحلية والدولية على ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي كما هو مقرر.

وأوضح السايح أن دعم حكومة الوحدة الوطنية يتوقف على اعتماد الميزانية، مشيراً إلى أنه حال اعتمادها ستدعم الحكومة متطلبات المفوضية والعملية الانتخابية من قِبل الوزارات والهيئات التابعة لها.

ونوه رئيس المفوضية إلى أن عددا من مسؤولي الحكومة أبدوا استعدادهم للمساهمة في نجاح الانتخابات القادمة.

وفي وقت سابق، قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح، إن الدعم الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا مستمر منذ العام 2012، مشيراً إلى أن معظم الدعم يأتي من دول الاتحاد الأوروبي وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف السايح في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، أن الدعم الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا أخذ أشكال متعددة منها الدعم العيني والدعم التقني والدعم الاستشاري وهو دعم غير مباشر، ويأتي من خلال برامج بعثة الأم المتحدة التي تتولى عملية تنسيق الدعم وتحديد متطلبات العملية الانتخابية من خلال تواصلها مع المفوضية.

وأكد أن المفوضية تركز على التواصل مع المنظمات المحلية العاملة في مجال مراقبة الانتخابات، وهي التي تعول عليها في مراقبة الانتخابات بشكل أساسي، موضحاً أن المنظمات الدولية سيتم دعوتها إلى المشاركة في عملية مراقبة الانتخابات.