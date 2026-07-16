مفوضية الانتخابات: عملية الاقتراع تجري وفق «الضوابط القانونية» المعتمدة

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا استكمال عملية الاقتراع في عدد من النقابات الفرعية التابعة لنقابة المعلمين، وذلك اليوم الخميس 16 يوليو 2026، وسط أجواء تنظيمية اتسمت بالانسيابية والالتزام بالإجراءات المعتمدة.

وأكدت المفوضية أن سير العملية الانتخابية يعكس حرص جميع الأطراف المشاركة على إنجاح هذا الاستحقاق النقابي، وضمان إجراء الانتخابات وفق المعايير التنظيمية والقانونية المعتمدة.

وأوضحت المفوضية أن الانتخابات ستتواصل في بقية النقابات الفرعية التابعة لنقابة المعلمين وفق الجدول الزمني المحدد بموجب قرار مجلس المفوضية رقم (142) لسنة 2026.

ومن المقرر أن تستكمل مراحل الاقتراع تباعًا حتى 27 يوليو 2026، وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

وشددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على استمرار تنفيذ جميع مراحل العملية الانتخابية وفق الضوابط والإجراءات القانونية، بما يضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وصولًا إلى انتخاب جميع النقابات الفرعية ضمن المواعيد المحددة.