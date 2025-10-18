مفوضية الانتخابات: نحو 26 ألف ناخب شاركوا في التصويت المبكر للانتخابات البلدية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، أن عدد المقترعين في انتخابات المجالس البلدية بلغ حتى الساعة الثانية ظهراً 26,311 ناخبًا، ما يمثل نسبة مشاركة أولية بلغت 30% من إجمالي الناخبين الذين استلموا بطاقاتهم ويحق لهم التصويت.

تتواصل اليوم عمليات التصويت في مراكز الاقتراع المستهدفة ضمن الجولة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية لعام 2025، حيث يتوافد المواطنون للمشاركة في اختيار ممثليهم المحليين.

وتأتي هذه الانتخابات في إطار تعزيز المشاركة الشعبية ودعم التنمية المحلية، تحت شعار #بلديتك مسؤوليتك، داعية الجميع إلى #صوّت وشارك في التعمير والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أفضل للمجتمعات المحلية.