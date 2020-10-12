مفوضية الانتخبات تبحث سُبل دعم الأوروبي لتنفيذ الاستحقاقات القادمة

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع بعثة الاتحاد الأوربي في ليبيا خطط الدعم الدولي المستقبلي للمفوضية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس المفوضية د.عماد السايح، اليوم الاثنين، مع سفير الاتحاد الأوربي الجديد لدى ليبيا خوسيه سابادل.

وبحسب ما أفادت المفوضية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، استعرض اللقاء الذي انعقد بديوان مجلس المفوضية في العاصمة طرابلس، استعدادات المفوضية للاستحقاقات الانتخابية القادمة، والتحديات التي يمكن أن تُواجه العملية الانتخابية على المستويين المحلي والدولي، وذلك في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا.

كما تناول اللقاء الدعم الفني والاستشاري المقدم من قِبل بعثة الاتحاد الاوربي عبر مشروع (بيبول) الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

من جانبه أبدى سابيلا ترحيب البعثة بالتعاون ومناقشة خطط الدعم المستقبلي للرفع من كفاءة وقدرات المفوضية في مجالات التدريب والتأهيل على إدارة وتنفيذ العمليات الانتخابية، مشيداً بالجهود المبذولة من المفوضية للارتقاء بمهنية الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.