مفوضية اللاجئين: آلاف الليبيين في أنحاء البلاد يعيشون ظروفاً غير آمنة

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 9 أغسطس 2020 - 21:12 | آخر تحديث: 9 أغسطس 2020 - 21:38 نُشر: الأحد، 9 أغسطس 2020 - 21:12
ليبيا
UNHCR

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا، وأن مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء البلاد يعيشون في ظروف غير آمنة.

وأضافت المفوضية في بيان لها، أن عدد النازحين داخل البلاد تجاوز 217 ألف شخص نازحين داخليا في حين عاد نحو 278559 نازحا إلى ديارهم كما تستضيف ليبيا أيضا 43113 لاجئا وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية.

ويسافر اللاجئون مع المهاجرين عبر طرق خطرة باتجاه أوروبا حيث يغادر ما يصل إلى 90% من الأشخاص الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا من ليبيا.

وأكدت المفوضية أن مسألة دعم النازحين واللاجئين هي أولوية قصوى كما تعمل على توفير المأوى ومواد الإغاثة الأساسية والمساعدات النقدية لهم.

آخر تحديث: 9 أغسطس 2020 - 21:38
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