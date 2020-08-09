مفوضية اللاجئين: آلاف الليبيين في أنحاء البلاد يعيشون ظروفاً غير آمنة

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا، وأن مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء البلاد يعيشون في ظروف غير آمنة.

وأضافت المفوضية في بيان لها، أن عدد النازحين داخل البلاد تجاوز 217 ألف شخص نازحين داخليا في حين عاد نحو 278559 نازحا إلى ديارهم كما تستضيف ليبيا أيضا 43113 لاجئا وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية.

ويسافر اللاجئون مع المهاجرين عبر طرق خطرة باتجاه أوروبا حيث يغادر ما يصل إلى 90% من الأشخاص الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا من ليبيا.

وأكدت المفوضية أن مسألة دعم النازحين واللاجئين هي أولوية قصوى كما تعمل على توفير المأوى ومواد الإغاثة الأساسية والمساعدات النقدية لهم.