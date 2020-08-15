مفوضية اللاجئين: أكثر من 400 ألف نازح داخلياً في ليبيا

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بوجود أكثر من 400 ألف نازح داخلي في ليبيا بسبب الصراع المستمر منذ سنوات.

ونوهت المفوضية في بيان لها، بأنها تواصل دعم النازحين الذين هجروا من منازلهم من خلال المساعدات المالية ومواد الإغاثة الأساسية والمشاريع الصغيرة.

وأشارت المفوضية إلى أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا وصل إلى قرابة 47 ألفا، موضحة أن حرس السواحل الليبي أنقذ قرابة 7000 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط حتى 13 من أغسطس الجاري.

آخر مستجدات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا.UNHCR Libya latest facts and figures. Gepostet von UNHCR LIBYA am Freitag, 14. August 2020

وفي وقت سابق، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا، وأن مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء البلاد يعيشون في ظروف غير آمنة.

وأكدت المفوضية أن مسألة دعم النازحين واللاجئين هي أولوية قصوى كما تعمل على توفير المأوى ومواد الإغاثة الأساسية والمساعدات النقدية لهم.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، الأيام الماضية، إنقاذ واعتراض 6588 لاجئا ومهاجرا في البحر الأبيض المتوسط من قِبل خفر السواحل الليبي حتى الـ5 من أغسطس الحالي.

وقالت المفوضية إن من المهاجرين 4321 لاجئا وطالبا للجوء مسجلا لدى المفوضية، مشيرة إلى أن غالبية المسجلين هم من الرعايا السوريين بنسبة 34%، يليهم السودانيون بنحو 32%، مطالبة في الوقت نفسه بإنهاء الاحتجاز والإفراج المنظم عن جميع اللاجئين.