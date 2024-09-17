مفوضية اللاجئين تدعم جهود الإغاثة في سبها

قدمت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، الثلاثاء، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مساعدات إيوائية عاجلة، للتخفيف من معاناة العائلات المتضررة من الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مدينة سبها وضواحيها.

ووفق توجيهات رئيس الهيئة الليبية للإغاثة سالم عبد الهادي بوزريدة، نُقلت كميات كبيرة من المساعدات الإيوائية من مخازن الهيئة الرئيسية في بنغازي إلى مخزن فرع المنطقة الجنوبية في سبها.

يشار إلى أن هذه المساعدات تأتي بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في إطار الجهود المشتركة لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الكوارث الطبيعية في ليبيا.