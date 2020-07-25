مفوضية اللاجئين تعلن استعدادها لدعم السلطات الليبية في تحديد وتنفيذ بدائل عن الاحتجاز

دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاتخاذ إجراءات ضد المهربين والمُتّجرين بالبشر الذين يواصلون التسبب في معاناة لا يمكن تصورها للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا.

وأوضحت المفوضية في بيان، أنها على أهبة الاستعداد لدعم السلطات الليبية في تحديد وتنفيذ بدائل عن الاحتجاز في ليبيا وإنهاء الاحتجاز التعسفي للاجئين وطالبي اللجوء.

كما رحبت المفوضية بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الليبية ضد الجماعات المسلحة وتجار البشر، بما في ذلك مداهمة عصابة تهريب وتجميد أصول مجموعة من تجار البشر.

ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم للسلطات في مكافحتها لشبكات الاتّجار بالبشر.

وأعربت مفوضية اللاجئين عن تطلعها في إعادة فتح خطوط السفر الدولية التي ستسمح باستئناف عمليات إعادة التوطين والإجلاء لمن هم في أمس الحاجة إليها، والعودة الإنسانية الطوعية للراغبين في العودة إلى ديارهم.