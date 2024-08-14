مفوضية اللاجئين تفنّد الادعاءات التي تشاع حولها بخصوص ليبيا!

ردّت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، على ما يشاع حول وجود خطط ونوايا لديها لتوطين طالبي اللجوء داخل ليبيا، معتبرة أن “ما يثار حول هذا الموضع هو مجرد ادعاءات عارية عن الصحة”.

وقالت رئيسة البعثة في ليبيا عسير المضاعين: “إن البعثة تعمل وفق التشريعات الليبية، وأن منظمات الأمم المتحدة تقوم بعملها الإنساني للوجود المؤقت لطالبي اللجوء السودانيين الفارين من الحرب، بالتنسيق الكامل مع السلطات الليبية، وأن ما يذاع حول توطين طالبي اللجوء داخل ليبيا من قبل المفوضية هي ادعاءات عارية عن الصحة”.

وأكدت المبعوثة الأممية في بيان لها، “على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به السلطات الليبية، وخاصة في مدينة الكفرة من استضافة ودعم ومساندة الفارين السودانيين من الحرب في بلادهم في دولة ليبيا، مشيدة بما سخرته الدولة الليبية في المدن المختلفة سواء في الكفرة أو طرابلس أو بنغازي أو غيرها، من إمكانيات بمختلف القطاعات منها التعليم والصحة لدعم الأخوة السودانيين”.

كما أكدت “أن مسؤولية استضافة هؤلاء اللاجئين لا تقع على عاتق الدولة الليبية وحدها، بل يجب على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني في هذه الاستجابة الهامة، لافتة إلى أن خطة الاستجابة التي أعدتها وكالات الأمم المتحدة والتي تعمل على تنسيقها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دولة ليبيا، ما هي إلا جزء بسيط من تلبية الاحتياجات لهذه الاستضافة”.

ولفتت رئيسة بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا “المضاعين”، “إلى أنها كانت قد اطلعت ميدانيا خلال زيارتها الأخيرة لمدينة الكفرة، ووقفت على ما سخرته الدولة الليبية من إمكانيات ومن حجم المساعدات المقدمة، وأنها تتقدم بالشكر لدولة ليبيا حكومة، وشعبا على ما تقدمه تجاه الأخوة السودانيين”، بحسب وكالة وال.