مفوضية اللاجئين تنفي سعيها لتوطين لاجئين في ليبيا

استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، بمقر ديوان المجلس في بنغازي، مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مدينة بنغازي علي بيبي.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النوّاب عبد الله بليحق، فقج استمع العقوري إلى شرح لعمل المفوضية والمساعدات التي تقدمها.

من جانبه أوضح بيبي أن هناك سوء فهم حول عمل المفوضية وأنها لا تسعى لتوطين أي لاجئين في ليبيا بل أن مهمتها هي مساعدة طالبي اللجوء على إعادة التوطين في دول أخرى.

واستعرض بيبي المساعدات التي تقدمها المفوضية في المجال الصحي والتعليمي مثل توفير التجهيزات للمستشفيات وصيانة المدارس المستهدفة من قبل المفوضية، مشيراً إلى أن أبرز العراقيل أمام عمل المفوضية هو عدم وجود مذكرة تعاون.

هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية حرص مجلس النواب على دعم عمل وكالات الأمم المتحدة الإنسانية مثل مفوضية اللاجئين تقديراً للفئات الإنسانية الضعيفة، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة المصالح الوطنية والحفاظ على السيادة الوطنية.

وأشار العقوري إلى أن ليبيا لا يمكن أن تحل مشكلة تدفقات المهاجرين واللاجئين نيابة عن دول المنطقة، لافتاً إلى أن ليبيا تعيش فعلا أزمة إنسانية نتيجة لتلك التدفقات وتتطلب تكاثف الجهود المحلية والدولية للتخفيف من أثارها.

كما أوضح العقوري أن لجنة الخارجية تحتاج للاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بمشاريع المفوضية تأكيدا لمبدأ الشفافية وفقا لاختصاصها في المتابعة والرقابة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون خاصة في مجال التدريب ورفع القدرات المتعلق بقدرة السلطات الليبي على الاستجابة الإنسانية وحماية الفئات الضعيفة.