المفوضية تسمح للمرشحين بالبدء في «حملات الدعاية الانتخابية»

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (200) لسنة 2025، بالإذن للمرشحين في انتخابات المجالس البلدية المستهدفة بالاقتراع ضمن المجموعة الثالثة لعام 2025، بالبدء في حملات الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 6 أكتوبر وحتى 16 أكتوبر 2025.

وجاء القرار استنادًا إلى الإعلان الدستوري لعام 2011، والقوانين المنظمة للإدارة المحلية وإنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إضافة إلى مجموعة من القرارات السابقة المتعلقة بانتخابات المجالس البلدية واعتماد القوائم النهائية والدوائر الانتخابية.

وشدد القرار على ضرورة التزام المرشحين بالضوابط والشروط المنصوص عليها في الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية رقم (43) لسنة 2023، كما ألزم مختلف وسائل الإعلام الرسمية بالتنسيق مع المفوضية لتخصيص مساحات زمنية وإعلامية للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية.

كما نص القرار على خضوع حملات الدعاية الرقابية للمنظمات المعتمدة من قبل المفوضية في مجال مراقبة الانتخابات، مؤكداً أن جميع الأطراف المكلفة بتنفيذ القرار ملزمة بالالتزام بتفاصيله ونشره عبر وسائل الإعلام المختلفة.