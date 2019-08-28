مفوضية شؤون اللاجئين تُطالب بمزيد من الدعم للنازحين في ليبيا

أنهت كيلي كلمينتس نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس الثلاثاء زيارة استمرت يومين إلى ليبيا، وتعهدت بالاستمرار في دعم النازحين وغيرهم من المتضررين من الاشتباكات الدائرة.

حيث قيمت كليمنتس خلال زيارتها الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في البلاد، قائلةً أنه مع استمرار الاشتباكات يومياً فإن العديد من الناس فقدوا منازلهم، وهم يعانون صعوبة الوصول إلى الخدمات، إلى جانب انقطاعات الكهرباء اليومية، وهناك أكثر من 268.000 نازح ليبي داخل البلاد، منهم قرابة 120.000 نزحوا منذ بدء الاشتباكات في أبريل.

وأضافت كليمنتس:

“الناس في ليبيا يعانون بشدّة، ومن الضروري أن يواكب الدعم الإنساني وتيرة الاحتياجات المتزايدة، ينبغي أن لا يُنسى هؤلاء الناس”.

كما زارت كليمينتس مركز التجمع والمغادرة في طرابلس وتحدثت مع لاجئين من إريتريا والصومال والسودان وإثيوبيا، والذين عبروا عن إحباطهم بسبب الأوضاع القاسية التي عانوها خلال احتجازهم ومحدودية الحلول في بلدان ثالثة.

وجددت المفوضية خلال نقاشات مع وزير الداخلية فتحي باشاغا التزامها بالعمل المشترك من أجل إنهاء الاحتجاز التعسفي في ليبيا، حيث يحتجز أكثر من 4,800 لاجئ ومهاجر، وأكدت كليمنتس على استعداد المفوضية لدعم اللاجئين في المناطق الحضرية بمجرد إطلاقهم سراحهم، وعلى الاستمرار في الدعوة لإيجاد حلول خارج ليبيا.