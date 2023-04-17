مقابل ربع مليون.. القبض على متّهم استأجر قاتل مأجور للقيام بجريمة قتل

أعلن مكتب البحث الجنائي طرابلس إلقاء القبض على مطلوب في قضية قتل، استأجر قاتلًا مقابل ربع مليون دينار لقتل ضحيته في قضية قتل وقعت بدائرة مركز شرطة الحي الصناعي.

وقالت وزارة الداخلية، إنّ أعضاء مكتب البحث الجنائي تمكنوا من ضبط شخص قام باستدراج المجني عليه، ووضع كمين له من خلال جلبه لشخص آخر، حيث قام الأخير بقتله مقابل مبلغ قدره ربع مليون دينار ليبي.

وأضافت الداخلية، أنّه جرى ضبط مجموعة من الأسلحة النارية بحوزة المتهم، حيث اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل إلى المركز المختص في حين ما زال البحث جاريًا لضبط باقي المتهمين.