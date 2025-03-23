مقابل مبلغ خيالي.. واشنطن تبيع «ألف» إقامة ذهبية خلال ساعات!

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية “أنها باعت خلال الـ24 ساعة الماضية ألف “بطاقة ذهبية” جديدة، والتي تمنح حق الإقامة الدائمة في البلاد، بإجمالي قيمة 5 مليارات دولار”.

وقال وزير التجارة الأمريكي، هوارد لاتنيك، في مقابلة مع بودكاست”All-In” : “بالمناسبة، بعنا أمس ألف بطاقة”، مشيرا إلى أن “البرنامج الجديد الذي يسمح بالحصول على حق الإقامة في الولايات المتحدة مقابل 5 ملايين دولار”.

وأوضح الوزير “أن البرنامج تم إطلاقه بمبادرة من الرئيس دونالد ترامب، ويسمح للأجانب بالحصول على حق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة دون الحاجة إلى الحصول على الجنسية”.

وأضاف لاتنيك: “إذا لم أكن أعيش في أمريكا، كنت سأشتري ست بطاقات – لنفسي، وزوجتي، وأطفالي الأربعة. أريد أن أحصل على الحق في دخول أمريكا في حالة الحرب أو أي كارثة أخرى. أريد أن أسمع في المطار: ‘مرحبا بكم في المنزل، عائلة لاتنيك'”.

وأشار الوزير إلى “أنه في حالة انتهاك القانون، يمكن إلغاء البطاقة”، موضحا أن “هناك 37 مليون شخص في العالم قادرين على شراء مثل هذه البطاقة”.

وقال إن “إطلاق البرنامج سيوفر فرصا لجذب “أكثر الأشخاص إنتاجية” إلى الولايات المتحدة، والذين سيفتحون أعمالا ويخلقون فرص عمل هنا”.