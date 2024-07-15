مقابل 23 مليار دولار.. غوغل تستعد لأكبر صفقة استحواذ للأمن السيبراني

دخلت شركة “ألفابت” المالكة لـ”غوغل”، في محادثات “متقدمة” لشراء شركة “Wiz” الناشئة للأمن السيبراني مقابل 23 مليار دولار.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية ووكالة رويترز، عن مصادر مطلعة. إن “ويز” التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، تم تقييمها بنحو 23 مليار دولار، مما يجعلها أكبر صفقة استحواذ لشركة غوغل تقريبا، وضعف ما دفعته الشركة مقابل شراء “موتورولا” عام 2012.

وأضاف المصدر أن “الصفقة تبدو قريبة، ومع ذلك فإن المحادثات لا تزال عرضة للفشل”.

فيما نقلت رويترز عن مصدر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الصفقة التي ستمولها “ألفابت” نقدا، “في الغالب قد تتم قريبا”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أول من كشف عن المحادثات بين “ألفابت” و”ويز” في وقت سابق الأحد، حيث أشارت إلى أن الصفقة قد تخضع أيضا إلى تدقيق مكثف من جانب هيئات مكافحة الاحتكار الأميركية.

وتعد “ويز” واحدة من أسرع شركات البرمجيات نموا على مستوى العالم، حيث توفر حلولا متقدمة للأمن السيبراني عبر الحوسبة السحابية، وفق رويترز.

وحققت “Wiz” خلال العام الماضي، نحو 350 مليون دولار إيرادات، وتعمل مع 40 بالمئة من أكبر 500 شركة في الولاية المتحدة “Fortune 100″، وفقا لموقعها على الإنترنت.

ولم ترد كل من غوغل و “ويز” على طلبات التعليق.