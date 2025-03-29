مقابل 33 مليار دولار.. «ماسك» يعلن استحواذه بالكامل على «منصة إكس»

أعلن الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك”، أن “شركته الناشئة “xAI” استحوذت على كامل أسهم منصة “إكس”، حيث “باع شركته “إكس” للتواصل الاجتماعي إلى شركة “إكس Ai للذكاء الاصطناعي”، التي يملكها”.

وكتب ماسك على موقع “إكس”: إن “الصفقة التي تشمل كل الأسهم تبلغ قيمتها 45 مليار دولار، من بينها 12 مليار دولار من الديون، ووفقا له، تقدر الصفقة قيمة شركتي (إكس Ai) بـ 80 مليار دولار و (اكس) بـ 33 مليار دولار”.

وقال: “مستقبل (إكس Ai) و (إكس) مترابط، اليوم، نأخذ بشكل رسمي الخطوة الأولى لدمج البيانات والنماذج والحوسبة والتوزيع والموهبة”.

وتابع ماسك: “ستوفر الشركة المندمجة تجارب أكثر ذكاء وأكثر معنى لمليارات الأشخاص مع استمرار الالتزام بمهمتنا الأساسية وهي البحث عن الحقيقة وتعزيز المعرفة”.

وأضاف: “سيسمح هذا لنا ببناء منصة لا تعكس العالم فحسب، وإنما تسرع بنشاط التقدم البشري”.

وقال: “تعد “إكس” بمثابة ساحة المدينة الرقمية في العالم، حيث يقصدها أكثر من 600 مليون مستخدم نشط للعثور على مصدر فوري للحقيقة، وقد تحوّلت خلال العامين الماضيين إلى واحدة من أكثر المنصات كفاءة في العالم، مما يؤهلها لتحقيق نمو مستقبلي قابل للتوسع”.

يذكر أن “ماسك”، اشترى المنصة رسميا في عام 2022 في صفقة قُدّرت قيمتها بحوالي 44 مليار دولار، ومنذ ذلك الحين خضعت لعدد كبير من التغييرات التي أثارت الجدل، ومنها الحد من عدد الرسائل المباشرة التي يمكن للمستخدم إرسالها وعدد المشاركات التي يمكنهم رؤيتها، وأعلن ماسك لاحقا تغيير اسم “تويتر” إلى X، كما غير الصورة الرمزية لملفه الشخصي إلى شعار X”.

وأفادت مصادر لوكالة “رويترز”، أن “شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التي أطلقها الملياردير، والتي أُطلقت عام 2023، جمعت مؤخراً 6 مليارات دولار من مستثمرين، بتقييم 40 مليار دولار”.