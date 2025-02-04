مقابل 45 مليون دولار.. تركيا تستعد لتزويد مصر بكميات كبيرة من «الغاز»

ذكرت وكالة “بلومبرغ”، أن تركيا تستعد لتزويد مصر بكمية كبيرة من الغاز، بقيمة تتجاوز 45 مليون دولار.

وبحسب الوكالة، “تستعد مصر لاستقبال سفينة “التغويز” التركية “بوتاش” خلال شهر يونيو المقبل، لتزويد السوق بإمدادات تصل إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز”.

و فق الوكالة، “ينص الاتفاق بين الجانبين المصري والتركي على أن تقوم السفينة التركية باستقبال شحنات الغاز المسال وتحويلها إلى غاز طبيعي خلال الفترة من يونيو حتى نوفمبر المقبلين، مقابل نحو 45 مليون دولار، للمساهمة في توفير احتياجات مصر من الغاز، ومن المقرر أن تعود السفينة للعمل في تركيا خلال أشهر الشتاء”.

ووفق الوكالة، “استأجرت مصر سفناً خلال الفترة الماضية لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال، وإعادة تغويزه وضخه في الشبكة القومية للغازات، بهدف توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء خلال أشهر الصيف المقبل”.

هذا “وتعتزم مصر مواصلة استيراد الغاز المسال من الخارج حتى عام 2029-2030 لتلبية احتياجات البلاد، ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، عادت البلاد إلى استيراد الغاز المسال بعد توقفها عن ذلك منذ عام 2018”.