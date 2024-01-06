مقاتلات أردنية تنفذ غارات داخل الحدود السورية

نفذت مقاتلات أردنية الخميس الماضي غارات جوية على أهداف، يشتبه بأنها مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات، في محافظة السويداء جنوب سورية.

وتأتي الغارات بعد اشتباكات استمرت وقتا طويلا منذ شهر مع عشرات المتسللين من سوريا، ضبطوا يحملون كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة والمتفجرات.

ونقلت رويترز عن مصادر استخباراتية أردينة قولها “إن الطائرات قصفت منزلا يشتبه أنه لتاجر مخدرات كبير في قرية الشعاب، بينما أصابت ضربة أخرى مستودعات بالقرب من قرية الغارية”، والموقعان في محافظة السويداء بالقرب من الحدود الأردنية.

ويقول مسؤولون أردنيون وكذلك حلفاء غربيون، إن جماعة حزب الله اللبنانية وفصائل أخرى متحالفة مع إيران، تسيطر على جزء كبير من جنوب سوريا وتقف وراء زيادة تهريب المخدرات والأسلحة.

وتنفي إيران وحزب الله هذه الاتهامات، ويقولون إنها جزء من دعاية غربية ضد البلاد.

ويقول مسؤولون أردنيون إن المملكة تلقت وعودا بالحصول على مزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لتعزيز الأمن على الحدود، حيث قدمت واشنطن نحو مليار دولار لإقامة نقاط حدودية منذ بدء الصراع السوري في عام 2011.

وبحسب خبراء بالأمم المتحدة ومسؤولون أمريكيون وأوروبيون، إن تجارة المخدرات غير المشروعة تمول انتشار الفصائل المتحالفة مع طهران والقوات شبه العسكرية الموالية للحكومة، والتي نتجت عن الصراع المستمر في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات.