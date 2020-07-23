مقاتلات إسرائيلية تعترض طائرة ركاب إيرانية فوق الأجواء السورية

اعترضت طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، مساء الخميس، طائرة ركاب تابعة لشركة النقل الجوي الإيرانية “ماهان آير” كانت متوجهة من طهران إلى بيروت.

وبحسب ما أفاد وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، فإن الاعتراض تم فوق الأجواء السورية.

وأدت عملية الاعتراض إلى إصابة عدد من ركاب الطائرة بجروح جراء الانخفاض والارتفاع المفاجئ.

وتم إجلاء جميع ركاب الطائرة الإيرانية بعد هبوطها بمطار بيروت.

ووفقا لمعلومات وبيانات الطائرة، فإن السجل يظهر مسارا صحيحا وطبيعيا.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن المقاتلات إسرائيلية، ولكن التلفزيون الإيراني أكد في وقت لاحق، أن المقاتلات التي اعترضت الطائرة كانت أمريكية وليست إسرائيلية.

🎥 فورى/ تهدید یک‌ جنگنده علیه هواپیمای مسافربری ایرانی در آسمان لبنان پرواز مسافربری #ماهان به مقصد بیروت، کمی پیش از فرود مورد تهاجم یک جنگنده قرار گرفت در اثر این تهاجم، هواپیمای ایرانی مجبور به فرود سریع شد که در اثر آن تعدادی از مسافران مصدوم شدند موضوع درحال پیگیری است pic.twitter.com/eqhafIieDo — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) July 23, 2020

The theory that Israeli warplanes intercepted an Iranian civilian aircraft, IRM1152 is not possible, for the following reasons: [Thread] pic.twitter.com/Ihv005iA3z — INTELSky (@Intel_Sky) July 23, 2020