مقاتلات إسرائيلية تعترض طائرة ركاب إيرانية فوق الأجواء السورية

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 23 يوليو 2020 - 22:01 | آخر تحديث: 23 يوليو 2020 - 22:07 نُشر: الخميس، 23 يوليو 2020 - 22:01
دولي
أ ف ب
التلفزيون الإيراني أكد أن المقاتلات كانت أمريكية وليست إسرائيلية

اعترضت طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، مساء الخميس، طائرة ركاب تابعة لشركة النقل الجوي الإيرانية “ماهان آير” كانت متوجهة من طهران إلى بيروت.

وبحسب ما أفاد وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، فإن الاعتراض تم فوق الأجواء السورية.

وأدت عملية الاعتراض إلى إصابة عدد من ركاب الطائرة بجروح جراء الانخفاض والارتفاع المفاجئ.

وتم إجلاء جميع ركاب الطائرة الإيرانية بعد هبوطها بمطار بيروت.

ووفقا لمعلومات وبيانات الطائرة، فإن السجل يظهر مسارا صحيحا وطبيعيا.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن المقاتلات إسرائيلية، ولكن التلفزيون الإيراني أكد في وقت لاحق، أن المقاتلات التي اعترضت الطائرة كانت أمريكية وليست إسرائيلية.

آخر تحديث: 23 يوليو 2020 - 22:07
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