مقاتلات «إف-35» لليابان.. صفقة تجاوزت 23 مليار دولار

في صفقة جاوزت قيمتها 23 مليار دولار، وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على بيع اليابان 105 مقاتلات شبح من طراز “إف-35”.

ووفقا لبيان الخارجية الأمريكية، فإن “اليابان طلبت شراء 63 طائرة “إف-35-إيه”، النسخة التقليدية من هذه المقاتلة المتعددة المهام والمزودة بالقدرة على التخفي، و42 طائرة “أف-35-بي”، وهي نسخة مخصصة لحاملات الطائرات كونها مزودة بالخصوص بالقدرة على الإقلاع من على مدرج قصير والهبوط عموديا”.

وأضاف البيان:

الوزارة قررت الموافقة على هذه الصفقة التي ستعزز أمن حليف كبير في منطقة آسيا-المحيط الهادئ.

وأكدت أنه “من مصلحة أمريكا مساعدة اليابان على أن تطور وتحافظ على قدرة دفاع ذاتي قوية وفعالة”.

وفي مواجهة عملية التحديث السريعة التي تجريها الصين لجيشها قررت اليابان أن تشتري خلال العقد المقبل ما مجموعه 105 مقاتلات من طراز “إف-35” الأمريكية.

وفي أواخر عام 2018، وافقت الحكومة اليابانية على خطة دفاعية مدتها 5 سنوات من ضمنها انضمام حاملتي طائرات إلى الترسانة العسكرية للبلاد، في سابقة من نوعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وجاوزت موازنة الدفاع اليابانية للسنة المالية 2020-2021 ما قيمته 50 مليار دولار، وهو مبلغ قياسي تم رصده خصوصا لتمويل شراء هذه المقاتلات الشبح.