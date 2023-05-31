مقارنة بالرجل.. أسباب زيادة لدى النساء، وآثارها على الحالة النفسية

كشفت العديد من الدراسات على مدى أعوام بأن البلوغ المبكر لدى الفتيات يمكن أن يساهم في زيادة الوزن لديهن، ومن المعروف أن زيادة الوزن لدى الأطفال والمراهقين يعزز من إمكانية التعرض للسمنة في مرحلة البلوغ وما بعدها.

«الحمل والولادة»

من المعروف بأنّ التبدلات الهرمونية أثناء فترة الحمل وبعد الولادة تساهم بشكل أو بآخر في كسب بعض الكيلوغرامات والتي قد يصعب التخلص منها في بعض الأحيان الا من خلال اللجوء الى العلاجات الطبيعية أو المشورة الطبية للتخفيف من آثارها، ومن هذه الهرمونات «هرمون الغدة الدرقية، الاستروجين، الكورتيزون».

«انقطاع الطمث»

كما هو معلوم فإنّ العمر عامل رئيسي في زيادة الوزن، إلا أنّ النساء خلافا للرجال تبدأ لديهن عوامل زيادة الوزن بالارتفاع اعتبارا من عمر الـ50 وذلك بسبب التبدلات الهرمونية وضعف النشاط البدني.

«دور الحمية الغذائية»

إنّ للغذاء المتوازن بناء على العمر وعلى مستويات الهرمونات والوضع الصحي أيضا استراتيجيات من السهل اتباعها من قبل أي شخص للحفاظ على وزنه، فعلى سبيل المثال الحرص على تناول البروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة وخفض السكريات.

وفي حال عدم النجاح بضبط عملية الغذاء أو إنقاص الوزن، حينها من الضروري طلب المساعدة من أخصائي التغذية أو الطبيب المختص في حال وجود الأمراض الهرمونية أو داء السكري.

«التمارين الرياضية والعلاج الفيزيائي»

التمارين الرياضية الخاصة بتخفيف الوزن تختلف عند النساء مقارنة بالرجال بسبب اختلاف الكتلة العضلية واختلاف تموضع الدهون وتراكمها في مناطق معينة عند الإناث.

فالتمارين تركز على مناطق معينة من الجسم مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة مشاركة الرياضة مع العلاج الفيزيائي «المساج، الأربطة المطاطية، تمارين تقوية العضلات».

«العامل النفسي»

الصحة النفسية ضرورية جدا في الحفاظ على جسم سليم بوزن مثالي، فالعمل على الناحية النفسية من الركائز الأساسية لإيجاد الحلول لتخفيف الوزن، وإنّ إرادة الشخص عامل محوري في التخلص من الوزن.