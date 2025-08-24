مقاطعة كبرى لمهرجان بريطاني بسبب فلسطين.. ممثل إسباني: الجيش الإسرائيلي نازي

انسحبت عدة فرق موسيقية من مهرجان فيكتوريوس في بورتسموث بالمملكة المتحدة بعد أن زعمت فرقة الموسيقى الشعبية الأيرلندية “ذا ماري والوبرز” أنها مُنعت من المشاركة بسبب رفعها العلم الفلسطيني.

وأعلنت فرق “ذا لاست دينر بارتي”، و”كليفوردز”، و”ذا أكاديميك” يوم السبت عن قرار مقاطعة المهرجان، احتجاجاً على ما اعتبروه إسكاتاً للفرقة بسبب موقفها السياسي.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن الحادث وقع يوم الجمعة، بعد أن زعم منظمو المهرجان أن الفرقة تم قطع عرضها بسبب استخدام هتاف “تمييزيا”، وأصدروا اعتذاراً وتعهدوا بتقديم “تبرع كبير لجهود الإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني”.

وقالت فرقة “ذا لاست دينر بارتي” في بيان على إنستغرام: “نحن غاضبون من القرار الذي اتُخذ لإسكات فرقة /ذا ماري والوبرز/ كفرقة، لا يمكننا أن نؤيد الرقابة السياسية، ولذلك سنقاطع المهرجان اليوم”.

وأضاف البيان أن الفنانين يستخدمون منصاتهم للفت الانتباه إلى معاناة الفلسطينيين في غزة، محذرين من محاولات “تحويل الانتباه بعيداً عن الإبادة الجماعية من أجل الحفاظ على صورة غير سياسية”.

وأشارت الفرق إلى أنها استخدمت مسارحها طوال الصيف لتشجيع الجمهور على التبرع لصالح منظمة المعونة الطبية للفلسطينيين، وحثت المعجبين على الاستمرار في الدعم. كما أعربت الفرق عن أسفها الشديد لمعجبيها الذين كانوا يتطلعون لرؤيتها في المهرجان.

من جانبهم، أصدر منظمو المهرجان بياناً آخر عبر إنستغرام أكدوا فيه تقديرهم لفرقة “ذا ماري والوبرز”، واعترفوا بعدم تعاملهم مع تفسير سياساتهم بحساسية كافية، مؤكدين أن الوضع الذي تسبب في إسكات الفرقة لم يكن ينبغي أن يحدث وقدموا اعتذارهم لجميع المعنيين.

خافيير باردم: الجيش الإسرائيلي “نازي” ويطبّق منطق الإرهاب ضد الفلسطينيين

وصف الممثل الإسباني الحائز على جائزة أوسكار خافيير باردم، الجيش الإسرائيلي بـ”النازي” لتبنيه ما أسماه “منطق الإرهاب وإنكار الإنسانية” ضد الفلسطينيين.

وشارك باردم مقطع فيديو على منصة “إنستغرام” يظهر قناصاً إسرائيلياً يطلق النار على فلسطيني من أجل التسلية، مصحوباً بتعليق قال فيه: “الجيش الإسرائيلي (IDF) نازي”.

وقارن باردم المشهد بمشاهد من فيلم “قائمة شندلر”، مستحضراً صورة الضابط النازي أمون غوث الذي جسّد “تفاهة الشر وإفلات القسوة من العقاب داخل جهاز عسكري قمعي”.

وأشار باردم إلى أن “اليوم، هذا المنطق نفسه من الإرهاب وإنكار الإنسانية هو ما يطبقه الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”. ويُعتقد أن الفيديو يعود إلى حادثة وقعت في ديسمبر 2017، عندما أطلق القناص الإسرائيلي النار وأصاب رجلاً في ساقه.

ويشتهر الممثل الإسباني بانتقاده المستمر للهجمات الإسرائيلية على غزة، حيث أدان الحكومة الإسرائيلية لارتكابها “جرائم ضد الإنسانية”، وحث المجتمع الدولي على محاسبة المسؤولين.

وكشف تحقيق مشترك نشر الخميس من قبل صحيفة الغارديان، ووسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية مثل +972 وموقع “مكالمة محلية”، أن خمسة من أصل ستة فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في غزة هم مدنيون، وفق بيانات الجيش نفسه.

وتشير التقارير إلى أن إسرائيل قتلت أكثر من 62,100 فلسطيني في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، مع دمار واسع للقطاع وأزمة غذاء حادة أدت إلى وفيات بسبب نقص الغذاء.