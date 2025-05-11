مقترحاً عقدها في إسطنبول.. بوتين يدعو كييف لاستئناف المفاوضات المباشرة دون شروط

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات الأوكرانية إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع موسكو لإنهاء النزاع بين البلدين، مشدداً على ضرورة انطلاق المحادثات “دون شروط مسبقة”. واقترح بوتين عقد جولة جديدة من المفاوضات يوم الخميس المقبل، 15 مايو، في مدينة إسطنبول التركية.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في الكرملين إن روسيا “عازمة على إجراء مفاوضات جادة مع أوكرانيا تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع وإرساء سلام دائم”. وأضاف: “هناك حرب دائرة، ونحن لم نقطع المفاوضات، فما المانع من استئنافها؟ من يريد السلام حقاً لا يمكنه إلا أن يدعم هذا الطرح”.

وأكد الرئيس الروسي أنه لا يستبعد إمكانية التوصل خلال هذه المفاوضات إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار جديد، مضيفاً أن أي هدنة يجب أن تكون “حقيقية وملزمة للطرفين، وليست مقدمة لجولة جديدة من التصعيد بعد إعادة التسلح الأوكراني”.

وأشار بوتين إلى أن المقترح الروسي مطروح حالياً على الطاولة، وأن الكرة الآن في ملعب السلطات الأوكرانية. وقال: “القرار بيد كييف ومسؤوليها، الذين يبدو أنهم يغلّبون طموحاتهم السياسية على مصالح شعبهم، ويريدون استمرار الحرب عبر القوميين”.

وأوضح أن إسطنبول تُعدّ موقعاً مناسباً لاستئناف المفاوضات، باعتبارها احتضنت الجولة السابقة من المحادثات التي توقفت منذ مارس 2022. وقال بوتين: “نقترح العودة إلى إسطنبول حيث جرت المفاوضات الأخيرة، والتي تلقت فيها موسكو لأول مرة وثيقة مكتوبة من كييف تتضمن مبادئ اتفاق محتمل”.

وكانت المحادثات الروسية الأوكرانية قد بدأت في بيلاروسيا أوائل مارس 2022 دون نتائج ملموسة، قبل أن تنتقل إلى إسطنبول نهاية الشهر ذاته. وقد طرحت كييف حينها تصوراً لاتفاق يشمل الحياد العسكري ورفض نشر أسلحة أجنبية، بما فيها النووية، على أراضيها. إلا أن العملية التفاوضية توقفت من الجانب الأوكراني.