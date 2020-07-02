مقترح بشأن العودة لأداء الصلاة بالمساجد بشکل تدرجي

تقدمت الهيئة العامة للأوقاف والشٶون الإسلامیة التابعة لحكومة الوفاق، بمقترح بشأن العودة لأداء الصلاة بالمساجد بشکل تدرجي.

وقام رئیس الهیٸة، اليوم الخميس، بتوجیه خطاب لرٸیس اللجنة العلیا لمجابهة فایروس کورونا یتضمن مقترحا لعودة صلاة الفجر بالمساجد کبدایة للتدرج للبدء في الأذن بعودة صلاة الجمع والجماعات، مع متابعة الإلتزام بالإرشادات الصحیة والإجراءات الوقاٸیة والتنظیمیة المقترحة من الهیٸة۔

ویأتی هذا المقترح بشکل لا یتعارض مع القرار السابق بالسماح بنقل شعائر صلاة الجمعة من بعض المساجد وإنما علی نحو یُمهد لعودة الصلاة بشکل دائم ضمن التوجیهات المنصوصة علیها، بحسب هيئة الأوقاف.



#مقترح بشأن العودة لأداء الصلاة بالمساجد بشکل تدرجی قام رٸیس الهیٸة العامۃ للأوقاف والشٶون الإسلامیة بتاریخ الیوم… Gepostet von ‎الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية – حكومة الوفاق الوطني‎ am Donnerstag, 2. Juli 2020

وأصدر رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية قراراً اليوم الأحد، بشأن آلية تنفيذ ما جاء في قرار المجلس الرئاسي رقم 420 لسنة 2020م.

وأعلنت الهيئة عن عزمها الإذن بإقامة شعائر صلاة الجمعة في بعض المساجد المختارة، وفق الضوابط الصحية التي ألزمت بها الجهات المختصة، والتي من أهمها ألا يتجاوز عدد المصلين في جميع الأحوال (12) اثني عشر مصل.

وطالبت هيئة الأوقاف جميع أهل البلاد أن يطلعوا على هذه الضوابط ويتقيدوا بها، لنصل بعد ذلك إلى فتح المساجد بشكل عام.

وتضمن قرار رئيس الهيئة آلية محددة لاختيار المساجد عن طريق اللجان الفرعية بالمناطق، وعليه فإن الهيئة لا تقبل ترشيحات المساجد إلا عن طريق هذه اللجان، ولن تقبل أي مساجد أخرى قد لا تتطابق مع الضوابط والشروط الموضوعة.

كما أكدت الهيئة أن القرار خاص بصلاة الجمعة فقط، ولا يخص بقية الصلوات.

#قرار السيد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بآلية تنفيذ ما جاء في قرار المجلس الرئاسي رقم (420) لسنة… Gepostet von ‎الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية – حكومة الوفاق الوطني‎ am Sonntag, 28. Juni 2020