مقترح عالمي لإنشاء معاهدة تدعم قدرة العالم على مواجهة الأوبئة

بحث وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، مقترحا عالميا حول إنشاء معاهدة للأوبئة هدفها دعم قدرة العالم على مواجهة الأوبئة عند بداية انتشارها.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم السبت، مع مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن أدهانوم قوله، إن اجتماعه مع وزير الصحة البريطاني في روما كان اجتماعا عظيما، مشيرا إلى أنهما بحثا معاهدة مقترحة للاستعداد والاستجابة للأوبئة العالمية.

وتهدف المبادرة المقترحة لدعم جهود الاستجابة للأوبئة وتتضمن البحث في أصل نشأة فيروس كورونا ومقاومة الميكروبات.

كما تضمنت النقاشات سُبل دعم منظمة الصحة العالمية لتصبح أكثر قوة وقدرة على الاستجابة للأزمات الصحية العالمية.

وأثنى أدهانوم على ما تقوم به بريطانيا لدعم المنظمة الدولية، خاصة فيما يتعلق بالأزمات الصحية مثل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.