مقترح قانون لإنشاء «جهاز الدفاع والإسناد الأمني»

مهمة الجهاز الرئيسية المحافظة على مدنية الدولة ونظامها الدستوري. [داخلية الوفاق]

تقدم مجلس حكماء وأعيان مدينة تاجوراء، بمقترح قانون لإنشاء “جهاز الدفاع والإسناد الأمني”.

جاء ذلك في رسالة موجهة إلى مجلس النواب المنعقد في طرابلس، طالعتها عين ليبيا.

ويضم الجهاز بحسب المقترح، قوة الثوار العسكرية والمدنية، وتكون مهمته الرئيسية المحافظة على مدنية الدولة ونظامها الدستوري.

ونوه مجلس حكماء وأعيان تاجوراء، بأن إصدار مثل هذا القانون سيسهم بشكل فعال في تنظيم وتأطير قوة الثوار العسكرية والمدنية، وسيبني جسور الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة، ويجعلهم يعملون بشكل مؤسسي للمساعدة في البناء.

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