مقتل أحد منتسبي «جهاز مكافحة التهديدات الأمنية» أثناء مهمة أمنية

أعلن جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في ليبيا وفاة العريف جهاد البشير قعاس، التابع لمكتب المهام الخاصة بالجهاز، أثناء تأديته واجبه في مواجهة ما وصفها بالعصابات الإجرامية غير النظامية والخارجة عن القانون.

وتقدم رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية ونائبه وكافة منتسبي الجهاز، في بيان تعزية، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، مؤكدين أن العريف جهاد البشير قعاس ارتقى أثناء أداء مهامه الوطنية، مجسدًا معاني الشجاعة والتضحية والإخلاص في حماية أمن الوطن واستقراره.

وأوضح الجهاز أن الفقيد كان مثالًا في الانضباط والالتزام وحسن السيرة، مشيرًا إلى أن زملاءه عرفوه بالتفاني في العمل والحرص على أداء واجبه، إضافة إلى حسن الخلق والصدق في الانتماء.

وأكد جهاز مكافحة التهديدات الأمنية مواصلته أداء مهامه، مشددًا على استمرار ملاحقة كل من يهدد أمن واستقرار المنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في الحادث، حتى ينالوا الجزاء وفق القانون.

ودعا الجهاز الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه وزملاءه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن دماء شهداء الواجب لن تذهب هدرًا.