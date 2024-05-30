مقتل أربعة باكستانيين بإطلاق نار على الحدود مع إيران

قتل أربعة أشخاص وأصيب اثنان آخران، عندما فتح حرس الحدود الإيراني النار على سيارة كان يستقلها باكستانيون، جنوب غربي باكستان.

وقالت الشرطة المحلية، إن الحادث وقع بالقرب من قرية ماشكل الحدودية في إقليم بلوشستان يوم الأربعاء.

وأكد المسؤول عمر جمالي، أن إطلاق النار وقع في منطقة واشوك بالقرب من الحدود الباكستانية الإيرانية.

في حين ذكر نعيم عمراني، المسؤول في واشوك إنه يجري فتح تحقيق لتحديد سبب إطلاق النار.

وكانت باكستان استهدفت، مخابئ متشددين مزعومين داخل إيران في ينايرالماضي، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، وذلك ردا على هجوم إيراني مماثل.

وقام الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي بزيارة رسمية لباكستان في أبريل نيسان استمرت ثلاثة أيام في وقت سعت فيه الجارتان إلى إصلاح العلاقات بعد ضربات عسكرية متبادلة غير مسبوقة هذا العام. واعتُبرت زيارة رئيسي خطوة رئيسية نحو استعادة زخم العلاقات مع إسلام اباد.

وشهدت الجهود السريعة اللاحقة لخفض التوترات إصدار تأكيدات متبادلة على احترام كل طرف لسيادة الطرف الآخر وسلامة أراضيه، إلى جانب تعهدات بتعزيز التعاون الأمني ​​وطلب عودة السفيرين لموقعيهما.

وتنشط الجماعات المسلحة في منطقة تضم إقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان وإقليم سستان وبلوشستان بجنوب شرق إيران، والإقليمان مضطربان وغنيان بالمعادن ومتأخران إلى حد كبير.