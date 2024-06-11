مقتل أربعة جنود إسرائيليين في رفح (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل أربعة عسكريين له في معارك بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت قناة “i24news” الإسرائيلية، بأن “الجنود الأربعة قتلوا أثناء تواجدهم في مبنى تم تفخيخه في وقت سابق لدخولهم في مخيم الشابورة في مدينة رفح، وبعد الانفجار لم يتمكن رجال الإنقاذ من تقديم العلاج بسرعة نظرا لتعرضهم لهجوم بقذائف الهاون بالتوازي”.

وفيما يلي أسماء الجنود الإسرائيليين القتلى: “الرائد تال بشبيلسكي شاؤولوف، الرقيب إيتان كارلسبرون، الرقيب ألموغ شالوم، الرقيب يائير ليفين”.

وبحسب القناة، “أصيب في نفس الحادثة ضابط في دورية جفعاتي وأربعة مقاتلين يتدربون في نفس الدورية بجروح خطيرة فضلا عن إصابة مقاتل آخر بجروح متوسطة”.

وكانت “كتائب القسام” الجناح التابعة لحركة “حماس” أعلنت أمس، “تفجير منزل في مخيم الشابورة بمدينة رفح كانت قوة إسرائيلية قد تحصنت في داخله، مؤكدة مقتل وإصابة عدد من الجنود”.

وبذلك ترتفع حصيلة الجنود القتلى في العملية البرية في غزة الى 295 جنديا، وفق القناة الإسرائيلية.