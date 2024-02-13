مقتل أربعة جنود في أرمينيا بنيران القوات الأذربيجانية

قتل أربعة جنود أرمينيين في منطقة نركين هاند في أرمينيا، بنيران القوات الأذربيجانية المتمركزة في منطقة سيونيك الجنوبية، بحسب ما أعلنت السلطات الأرمينية.

وهذا أول حادث أطلاق نار منذ أن بدأ الجانبان في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحروب المتقطعة، التي تندلع بينهما منذ 30 عاما.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان إن “وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار من أسلحة صغيرة باتّجاه مواقع قتالية أرمينية في منطقة نركين هاند”. وأشارت الوزارة في البيان إلى مقتل أربعة جنود وإصابة عدد، لم تحدده، بجروح.

بدورها ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الجنود الأرمينيين فتحوا النار مرّتين في وقت متأخر، الاثنين، على قرية كوخانابي في منطقة تووز شمال شرق البلاد، وأن قوات الحدود الأذربيجانية نفذت “عملية انتقامية” ردا على “استفزازات” ترتكبها القوات الأرمنية، وهو أمر نفته أرمينيا.

واندلعت حربان بين يريفان وباكو في 2020 وفي تسعينات القرن الماضي للسيطرة على إقليم ناغروني قره باغ الذي استعادته أذربيجان مؤخرا في إطار هجوم خاطف في سبتمبر 2023، ما أجبر كامل سكان قره باغ الأرمن تقريبا على الفرار باتّجاه أرمينيا بعدما سيطرت باكو على المنطقة.