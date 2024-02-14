مقتل أربعة مدنيين و إصابة 11 آخرين بغارات إسرائيلية جنوب لبنان

أعلن الدفاع المدني اللبناني، مقتل 4 مدنيين و إصابة 11آخرين في غارتين إسرائيليتين على بلدتي الصوانة وعدشيت” جنوب لبنان.

وذكرت قناة المنار اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي نفذ بعد ظهر اليوم سلسلة غارات في عدد من المناطق الجنوبية ، استهدفت بلدات عدشيت – الشهابية – الصوانة – مرتفعات الجبور – و 3 غارات في منطقة إقليم التفاح. وقالت القناة إن الغرات أوقعت 4 قتلى مدنيين، هم إمراة وفتى وطفل في بلدة الصوانة و 9 جرحى مدنيين في عدشيت اضافة الى وقوع اضرار كبيرة.

وفي رد على الغارات أكد مصدر نيابي في “حزب الله”، لـ”العربي الجديد”، أنّ “الغارات الإسرائيلية اليوم التي استهدفت المدنيين لن تمرّ مرور الكرام وسيكون الردّ قاسياً عليها”.

وأشار المصدر إلى أنّ “كلّ مدني سيقابله مدني، وكلّ اعتداء موسّع سيلقى رداً موسّعاً، وكلّ تصعيد سيُردّ عليه بتصعيدٍ مماثل”، مشدداً على أنّ “حزب الله لا يزال يضبط عملياته عملاً بالمصلحة الوطنية، وعدم تحقيق رغبة العدو الإسرائيلي بجرّه إلى الحرب، لكن ذلك لا يعني تماديه باستهدافاته والسكوت عنها”.

وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي، أعلن أن “سلاح الجو بدأ بشن موجة واسعة من الغارات داخل لبنان”.

بدوره أكد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، في تصريح له أن “المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس حزب الله فقط بل دولة لبنان”.

وشدد غانتس، أن “الرد على إطلاق الصواريخ باتجاه الشمال سيأتي قريبا وبقوة”.

وقتلت مجندة في الجيش الإسرائيلي وأصيب 7 آخرون، جراء هجوم صاروخي نفذه حزب الله على موقع إسرائيلي في مدينة صفد صباح اليوم بحسب هيئة الإسعاف الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن “مجندة قتلت وأصيب 7 آخرون بينهم 3 بحال الخطر نتيجة الرشقات الصاروخية التي استهدفت صفد”

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الرشقات استهدفت قاعدة القيادة الشمالية.

واوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجرحى السبعة في القصف الذي استهدف الجليل الأعلى جنود إسرائيليون.