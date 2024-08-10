مقتل أكثر من 100 فلسطيني بغارات إسرائيلية على مدرسة في غزة (صور وفيديو)

قتل أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات اليوم السبت، في غارات إسرائيلية خلال صلاة الفجر استهدفت مدرسة بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني في غزة بأنه بعد الغارات الإسرائيلية على مدرسة “التابعين”، اشتعلت النيران بأجساد المواطنين، وتحاول الطواقم السيطرة على الحريق لانتشال الجثامين وانقاذ الجرحى.

ونشرت وكالة “شهاب” الفلسطينية صورة مروعة للضحايا من داخل المدرسة.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة بأن “القصف الإسرائيلي للمدرسة أدى إلى مقتل 90% من النازحين بها”، مشيرا إلى أن “أكثر من 100 شخص قتلوا في قصف إسرائيلي بثلاثة صواريخ لمصلى تابع لمدرسة للنازحين بحي الدرج”.

بدوره، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان، إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات، وهذا يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح”.

وأضاف أن “جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع”، مشيرا إلى أنه “من هول المذبحة وأعداد الشهداء الكبير لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال جثامين جميع الشهداء حتى الآن”.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحرب على قطاع غزة إلى 39799 قتيلا و91722 جريحاً.