مقتل أكثر من 100 فلسطيني جراء قصف إسرائيل لغزة خلال يومين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 39 ألفا و897 قتيلا، إلى جانب أكثر من 92 ألفا و152 إصابة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم: «ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 107 شهداء و150 مصابا خلال الـ 48 ساعة الماضية».

وأضافت أنه في «اليوم الـ311 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

وفي سياق متصل، قتل فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم، في قصف للقوات الإسرائيلية على مدينة غزة. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن «طائرات الاحتلال استهدفت منزلا غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة». ووفق الوكالة، «تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023».