مقتل أكثر من 60 فلسطيني بقصف إسرائيلي على غزة

تواصل إسرائيل الحرب على قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، حيث قتل أكثر من 60 فلسطينيا خلال الساعات الماضية جراء استمرار القصف العنيف.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار تجاه حسكة مجداف (نوع مركب لصيد الأسماك) قبالة مينا الصيادين في مدينة ديرالبلح وسط القطاع ما أدى إلى مقتل صياد وسقوطه داخل المياه وإصابة آخر، كما قتل طفل في قصف الجيش الإسرائيلي سوق دير البلح وسط القطاع.

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها على شرق مدينة دير البلح، ونفذ الطيران الإسرائيلي عدة غارات بمنطقة شرق رمزون في المدينة، كما نسف الجيش الإسرائيلي مباني سكنية جنوبي المدينة، وقصف الجيش الإسرائيلي منزلا في شرقي مخيم النصيرات وسط القطاع ما أدى لوقوع إصابات.

وفي جنوب القطاع،كما أصيب العشرات بجروح جراء إطلاق آليات الاحتلال النار تجاه خيام النازحين في منطقة المواصي غرب رفح وقصفت مدفعية الاحتلال أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا في مدينة غزة، بينما قصف طيرانه حي الزيتون شرق المدينة، واستهدفت غارة جوية إسرائيلية المناطق الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس.

هذا وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين بسبب الحرب على غزة المتواصلة لليوم الـ 320 إلى أكثر من 40173 قتيلا و 92857 جريحاً.