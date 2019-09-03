مقتل أمير كتيبة عقبة بن نافع في كمين مُحكم للقوات التونسية

كشفت تقارير صحفية أن الكمين الذي نصبته قوات الحرس التونسية في ولاية القصرين، أدى إلى مقتل أحد أبرز الإرهابيين في المغرب العربي.

حيث أن العملية الأمنية التي نفذتها قوات الحرس ضد مجموعة إرهابية، في منطقة حيدرة من ولاية القصرين التونسية الحدودية مع الجزائر، أدت إلى مقتل أمير كتيبة عقبة بن نافع، الملقب بـ “باي العكروف”، وهو أحد أبرز الإرهابيين في منطقة المغرب العربي.

هذا وشهدت منطقة حيدرة الاثنين تبادلاً لإطلاق النار بين وحدات من الحرس الوطني ومسلحين، حيث كانت قوات الحرس الوطني قد نصبت كمينا لهم، ما أدى إلى مقتل رئيس مركز الحرس الوطني في منطقة حيدرة، و3 من المسلحين.

وتقع ولاية القصرين في الوسط الغربي من تونس وهي محاذية للشريط الحدودي مع الجزائر على مسافة 220 كم.