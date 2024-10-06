مقتل إسرائيلية وإصابة 13 بعملية إطلاق نار في بئر السبع

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط قتيلة وإصابة 13 شخصا آخرين حالة أحدهم خطرة في عملية إطلاق نار في المحطة المركزية في بئر السبع جنوب إسرائيل.

وقالت مصادر إسرائيلية إن “القتيلة في عملية بئر السبع جندية في حرس الحدود الإسرائيلي، وتبلغ من العمر 20 عاما”.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن “منفذ العملية من سكان النقب ويحمل الجنسية الإسرائيلية”، وبينما تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن قتل منفذ العملية، وردت معلومات أخرى “أنه كان يرتدي سترة واقية للرصاص”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، “إن التحقيق جار في احتمال أن يكون الهجوم في بئر السبع مزدوجا بين إطلاق نار وطعن.

بدورها، أكدت الشرطة الإسرائيلية “أنها تقوم بعمليات تمشيط بحثا عن مساعدين محتملين لمنفذ عملية إطلاق النار في بئر السبع”.