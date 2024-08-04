مقتل إسرائيليين بعملية طعن قرب تل أبيب

نفذ شاب فلسطيني في مدينة حولون جنوب تل أبيب، عملية طعن، أسفرت عن مقتل رجل وامرأة وإصابة 3 أشخاص آخرين.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن “المرأة القتيلة تبلغ من العمر 70 عاما وزوجها 68 عاما، كانا يمارسان تدريبات صباحية عندما تم إطلاق النار عليهما”، فيما أصيب إسرائيلي ثالث يبلغ من العمر 68 عاما وأصيب في عملية الطعن كذلك شاب أخر يبلغ من العمر 26 عاما”.

هذا وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبرالماضي، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، عن سقوط نحو 40 ألف قتيل وأكثر من 91 ألف مصاب.