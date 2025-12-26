مقتل إسرائيليين في هجومي دهس وطعن

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروحٍ متفاوتة، جراء عملية مزدوجة نُفذت عبر الدهس والطعن قرب مدينة العفولة ومنطقة بيسان داخل الخط الأخضر.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن إحدى الضحايا مستوطِنة لقيت مصرعها في عملية طعن وقعت بالقرب من منطقة عين حارود شمال إسرائيل، قبل أن تتضح لاحقًا تفاصيل العملية المزدوجة التي استهدفت أكثر من موقع في محيط العفولة وبيسان.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن منفذ العملية شاب فلسطيني من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الهجوم بدأ في منطقة بيسان، ثم تطور إلى عملية مزدوجة، قبل أن تتدخل القوات الإسرائيلية وتتعامل مع المنفذ.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحصيلة النهائية للعملية بلغت قتيلين وستة مصابين، بعضهم بحالةٍ وُصفت بالمتوسطة، بينما صنّفت القناة 12 الإسرائيلية الهجوم على أنه “هجوم إرهابي على خلفية قومية”.

وفرضت قوات الأمن الإسرائيلية طوقًا أمنيًا مشددًا في محيط مدينتَي العفولة وبيسان، ووسّعت من عمليات التمشيط والبحث، في محاولة للكشف عن أي أشخاص يُشتبه في تقديمهم مساعدة للمنفذ أو تسهيل وصوله إلى داخل الخط الأخضر.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوتر الأمني في شمال إسرائيل، حيث رفعت الأجهزة الأمنية مستوى الجاهزية تحسبًا لوقوع عملياتٍ أخرى، وسط تقديرات تشير إلى حساسية المرحلة الحالية واتساع رقعة المواجهة.