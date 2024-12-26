مقتل إعلامية لبنانية.. «زوجها أطلق عليها الرصاص وانتحر»

هزت جريمة مروعة لبنان، حيث قتلت الإعلامية عبير رحال برصاصة في الرأس أطلقها زوجها خليل مسعود الذي انتحر لاحقا.

وبحسب قناة “سكاي نيوز عربية”، “وقعت الجريمة أمام باب محكمة “بلدة شحيم” بإقليم الخروب التابع لمحافظة جبل لبنان، وكانت الإعلامية القتيلة قد تقدمت بدعوى خلع ضد زوجها، وحُدد موعد الجلسة الشهر المقبل، لكن أثناء تواجدهما في المحكمة أقدم الزوج على إطلاق النار عليها فأرداها قتيلة عند باب المبنى، وفر إلى جهة مجهولة”.

وبحسب المعلومات، “بعد وقت لا يتعدى الساعتين على تنفيذ جريمته داخل محكمة شحيم الشرعية، نشر مسعود مقطع فيديو عبر حسابه في “فيسبوك” يتناول تفاصيل خلافاته الشخصية مع زوجته الإعلامية الراحلة، وتحديدا المالية منها المرتبطة بالعمل بموقع إلكتروني محلي يزعم تأسيسه”.

وقال مسعود في الفيديو: “عندما تشاهدون هذا الفيديو سأكون قد رحلت عن هذه الدنيا”، بينما أفاد مصدر أمني بالعثور على جثة الزوج بعد انتحاره”.

وقالت إحدى السيدات من بلدة شحيم: “الجريمة مروعة جدا ووقعت عند باب المحكمة الشرعية، والجميع هنا في محيط المحكمة سمع صوت إطلاق الرصاص، حيث ماتت “عبير” على الفور وهرب الجاني”، وقالت مصادر من بلدة شحيم، إن لدى مسعود ورحال 3 أطفال.

بعد قتل زوجته الإعلامية عبير رحال… الزوج يشرح تفاصيل الجريمة ويُهدّد بالانتحار! بعد وقت قصير على تنفيذ جريمته داخل… تم النشر بواسطة ‏‎Zakaria Fahham‎‏ في الخميس، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤