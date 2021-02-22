مقتل السفير الايطالي في هجوم مسلح في الكونغو

قُتل سفير إيطاليا لدى كينشاسا لوكا أتانازيو في الكونغو اليوم الاثنين بالرصاص خلال هجوم مسلّح استهدف موكب برنامج الأغذية العالمي أثناء زيارة قرب غوما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وصرحت وزارة الخارجية الإيطالية عن مقتل سفيرها، مشيرةً إلى أنه كان في رحلة مع موكب تابع للأمم المتحدة في شرق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان “بحزن عميق نؤكد مقتل سفير إيطاليا وجندي”.

وأفاد مسؤول محلي لوكالة رويترز إن الهجوم كان عبارة عن محاولة لخطف موظفين في الأمم المتحدة.

وكشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس إن السفير “توفي متأثراً بجراحه”.

وأكد المتحدث باسم الجيش في منطقة شمال كيفو الرائد غيوم دايك لفرانس برس أن شخصين آخريَن قُتلا في الهجوم، بدون تحديد هويتي الضحيتين.