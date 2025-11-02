مقتل العشرات بحوادث مأساوية حول العالم

شهد العالم خلال الساعات الأخيرة العديد من الحوادث المأساوية، من حرائق وانهيارات أرضية وغرق إلى هجمات مسلحة وعنف أسري، مخلفة عشرات القتلى والمصابين، ففي المكسيك وكينيا، أودت الحرائق والانهيارات بحياة عشرات الأشخاص، بينما شهدت بريطانيا والولايات المتحدة هجمات مسلحة، وغرق ثلاثة أشقاء في العراق، وحوادث أخرى شملت مصر وألمانيا ولبنان واليونان، ما دفع السلطات إلى تكثيف جهود التحقيق والإنقاذ لضمان سلامة السكان وملاحقة المسؤولين.

ففي المكسيك، أعلن حاكم ولاية سونورا، ألفونسو دورازو، عن مصرع 23 شخصًا وإصابة 11 آخرين في حريق اندلع في متجر سلسلة “والدو” بمدينة هيرموسيلو شمال غرب البلاد.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بحدوث انفجار قبل اندلاع الحريق، حيث سمع السكان صوت انفجار وانقطعت الكهرباء قبل اندلاع النيران.

وأمر الحاكم بإجراء تحقيق شامل لتحديد أسباب الحريق وتحديد المسؤولية، بينما أعربت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم عن تعازيها لأسر الضحايا.

وفي كينيا، أبلغ وزير الداخلية كيبشومبا موركومين عن وفاة 21 شخصًا وفقدان 30 آخرين جراء انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة بمنطقة ماراكويت الشرقية.

كما تم نقل 25 مصابًا بجروح خطيرة لتلقي الرعاية الطبية، فيما تلقى المصابون بإصابات طفيفة العلاج محليًا.

وأكد الوزير استئناف عمليات البحث والإنقاذ بمشاركة الجيش والشرطة والمجتمع المحلي، داعيًا السكان المقيمين بالقرب من الأنهار والمناطق المتضررة للانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا.

وفي بريطانيا، أفادت الشرطة بإصابة 10 أشخاص في هجوم طعن على متن قطار شرقي إنجلترا، واعتقال شخصين مشتبه بهما.

ونقل 9 من المصابين إلى المستشفى بجروح خطيرة، بينما أصيب شخص واحد بجروح طفيفة.

ووصفت السلطات الحادث بأنه “حادث كبير”، مع دعم من شرطة مكافحة الإرهاب، وأغلق المشغلون خطوط السكك الحديدية للتعامل مع الحادث، مع دعوة الركاب إلى الامتناع عن السفر مؤقتًا.

مصرع ثلاثة أشقاء غرقاً في نهر شمالي البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن ثلاثة أشقاء لقوا مصرعهم غرقاً أثناء السباحة في نهر البسماية ضمن قضاء الهارثة شمالي محافظة البصرة في جنوب العراق.

وأوضح المصدر أن الأشقاء الثلاثة نزلوا إلى النهر للسباحة، قبل أن يجرفهم التيار المائي، مشيراً إلى أنه تم نقلهم إلى مستشفى الفيحاء جثثاً هامدة قبل الوصول إليه.

وتعد حوادث الغرق من الظواهر المتكررة في المحافظات الجنوبية خلال فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وغياب الرقابة في أماكن السباحة غير المخصصة.

العراق يسجل 80 هزة أرضية خلال أكتوبر دون خسائر بشرية أو مادية

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق تسجيل 80 هزة أرضية خلال شهر أكتوبر 2025 داخل البلاد والمناطق المحيطة بها.

وأوضح مدير قسم الرصد الزلزالي علي عبد الخالق أن من بين هذه الهزات، 30 داخل العراق، بينما سجلت 50 هزة خارج حدوده أو قربها، منها 26 داخل الأراضي الإيرانية و21 في تركيا و3 في سوريا.

وأشار إلى أن قوة الهزات تراوحت بين 1 و4.3 درجات على مقياس ريختر، وبأعماق بؤرية بين 5 و39 كيلومتراً، مؤكداً أن النشاط الزلزالي داخل العراق تمركز في محافظات السليمانية، ديالى، أربيل، دهوك، كركوك، بغداد، صلاح الدين، الأنبار وحلبجة، وكانت السليمانية الأكثر نشاطاً بتسجيلها 15 هزة أرضية.

وأكد عبد الخالق أن الشهر الماضي لم يشهد أي هزات آنية أو طارئة، ولم تُسجل أية أضرار بشرية أو مادية.

ويرى مختصون في علوم الأرض أن تزايد النشاط الزلزالي في شمال العراق مرتبط بتموضع البلاد على الصفيحة العربية المتأثرة بحركة الصفيحة الأوراسية، ما يجعل المناطق الحدودية مع إيران وتركيا من أكثر المناطق عرضة للنشاط الزلزالي، مؤكدين أن معظم الهزات تبقى خفيفة إلى متوسطة الشدة ولا تمثل خطراً مباشراً على السكان.

مصر.. السجن 10 أعوام لأب قتل ابنته الرضيعة بالدوس على رأسها

أيدت محكمة جنايات مستأنف في مصر، الحكم بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام على أب قتل ابنته الرضيعة بطريقة مروعة في محافظة البحيرة، في جريمة هزت الرأي العام.

وأفادت التقارير بأن الحادثة وقعت في يوليو 2023، حين أقدم الأب، محمود ش، في الثلاثينيات من عمره، على دَوس رأس ابنته “سما” بقدميه مرات عديدة داخل منزل العائلة في إحدى قرى مركز إيتاي البارود، ما أدى إلى كسر عظام جمجمتها ومفارقتها الحياة فوراً، وسط صرخات الأم التي لم تتمكن من إنقاذها.

وجاء الحكم بعد رفض استئناف قدمه المتهم، مؤكدة المحكمة أن الجريمة وقعت بقصد وإصرار، ورفضت ادعاءات الدفاع المتعلقة بأمراض نفسية أو تأثير “مس شيطاني”.

وأثارت الجريمة نقاشاً واسعاً حول العنف الأسري والتمييز الجنسي في المناطق الريفية المصرية، حيث تعاني الإناث من تهميش اجتماعي واقتصادي، بحسب تقارير المجلس القومي للمرأة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة جرائم مماثلة دفعت الحكومة لتعزيز حملات التوعية ضد العنف الأسري، مع دعوات لتشديد العقوبات وفق قانون العقوبات المصري، إذ تصل عقوبة القتل العمد إلى الإعدام في الحالات القصوى.

حريق يلتهم باخرة سياحية في أسوان دون وقوع إصابات

اندلع حريق هائل في باخرة سياحية مصرية بمحافظة أسوان جنوبي البلاد اليوم الأحد، دون تسجيل إصابات، لعدم وجود سياح أو أطقم عاملين على متنها، حيث كانت الباخرة تحت الصيانة وغير مأهولة، وراسية بالترسانة البحرية بمنطقة السد العالي.

وأفادت التقارير المحلية بأن النيران اشتعلت في بدن الباخرة نتيجة تطاير شرار من لانش الصيانة المجاور، ساعدت الرياح على تمدد الحريق، فيما تبذل فرق الحماية المدنية والمطافئ جهوداً للسيطرة على النيران.

وأمر محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال بإحالة الواقعة للتحقيق العاجل للوقوف على ملابسات الحريق وضمان عدم تكراره مستقبلاً، مؤكداً على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع الصيانة والتعامل السريع مع أي طارئ.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من اندلاع حريق في باخرة سياحية نيلية بمحافظة الأقصر أثناء رحلة بين الأقصر وأسوان، حيث تم إجلاء 220 شخصاً دون وقوع إصابات.

حريق هائل يلتهم مدرسة في ألمانيا وتحذيرات للسكان بسبب الدخان

اندلع صباح الأحد حريق في مدرسة ثانوية بمدينة جيستهاخت الألمانية، أدى إلى تصاعد كثيف للدخان وحدوث عدة انفجارات، وفق ما أفاد به متحدث باسم فرق الإطفاء.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن النيران اندلعت في جناح الكيمياء والفيزياء بالمدرسة، وشارك نحو 140 فرداً من فرق الإطفاء في محاولات إخماد الحريق، فيما لم تعرف بعد الأسباب الدقيقة لاندلاعه.

ونظراً لكثافة الدخان، تم إصدار تحذيرات للسكان في مدينة جيستهاخت، طالبتهم بإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة وإيقاف تشغيل أجهزة التكييف للحد من تأثير الدخان على صحتهم.

لبنان.. جريمة مروعة في حارة الناعمة بعد اختطاف وقتل طفلة سورية

اهتزت حارة الناعمة في لبنان على وقع جريمة مروعة، حيث أقدم شخص من الجنسية السورية على اختطاف طفلة سورية تبلغ من العمر 8 سنوات، ثم قتلها وألقى جثتها في البحر، فيما حاول قتل شقيقها البالغ من العمر 6 سنوات، لكنه نجا من الهجوم.

وبحسب المعلومات الأولية، أقدم الجاني ليلة أمس عند الساعة العاشرة مساءً على اختطاف الطفلة ختام محمد نواف وشقيقها علي محمد نواف، وهما من الجنسية السورية ويقيمان في حارة الناعمة قرب مسجد أبي بكر.

وأوضحت المصادر أن الجاني اعتدى على الطفلة ختام وقتلها قبل إلقاء جثتها في البحر، كما ضرب شقيقها على رأسه في محاولة لقتله، إلا أن الطفل نجا من الموت.

وأدان أهالي حارة الناعمة الجريمة في بيان، مؤكدين أنها هزت وجدان كل بيت وأدمعت عيون الجميع، واصفين الحادث بأنه ناقوس خطر يقرع ضمير كل مسؤول ومواطن غيور على أمن البلدة واستقرارها.

وطالب الأهالي الجهات الرسمية بوضع خطة طارئة لإعادة تنظيم البلدة وضبط الإيجارات والتعديات ومراقبة الداخلين إليها للحفاظ على الأمان والسلام.

وتمكنت السلطات اللبنانية من إلقاء القبض على المشتبه به، فيما تم العثور على جثة الطفلة، وبدأت الجهات الأمنية التحقيق لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.

اليونان.. مقتل شخصين وإصابة 14 في هجوم مسلح على قرية بجزيرة كريت

قتل شخصان وأصيب 14 آخرون، بينهم عدة أطفال، في هجوم مسلح استهدف قرية فوريزيا في جزيرة كريت يوم السبت. وأطلق المهاجمون آلاف الطلقات على المنازل والسيارات والسكان، ما تسبب في حالة من الرعب والفوضى في القرية.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات رسمية عن دوافع الحادث، لكن وسائل الإعلام المحلية رجحت أن يكون مرتبطاً بتصاعد نزاع دموي بين عائلتين، وهو نزاع شائع في الجزيرة منذ منتصف القرن الماضي، كما لم يُستبعد أن يكون الهجوم رداً على تفجير وقع الليلة السابقة في موقع بناء بالقرية، والذي تسبب بأضرار كبيرة بالممتلكات.

ونقل بعض المصابين بواسطة سيارات وجرارات إلى المستشفى، بعد تأخر وصول سيارات الإسعاف لأسباب تتعلق بالأمان، فيما قامت وحدات خاصة من الشرطة لاحقاً بتفتيش المنازل في القرية للبحث عن المشتبه بهم وضمان الأمن.

الولايات المتحدة.. إصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بحفل الهالوين غرب أوكلاهوما

أصيب خمسة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع مساء الجمعة خلال حفل للهالوين في الفناء الخلفي لمنزل خاص غرب أوكلاهوما، حيث كان الحفل يضم أكثر من 30 مراهقاً.

وأوضحت صحيفة “ذا أوكلاهومان” أن ثلاثة من المصابين نُقلوا إلى المستشفى بإصابات غير مهددة للحياة، فيما تلقى البقية الرعاية في موقع الحادث.

وتجري الشرطة تحقيقات معمقة لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين، ولم يتم حتى الآن إلقاء القبض على أي شخص، كما لم تُكشف معلومات عن المشتبه بهم المحتملين.