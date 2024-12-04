مقتل العشرات يوميّاً.. وفد إسرائيلي يتوجّه إلى القاهرة لبحث صفقة قطاع غزة

قتل 20 فلسطينياً وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي لمناطق في قطاع غزة، ليرتفع عدد الضحايا منذ السابع من اكتوبر 2023 إلى 44502 قتيل و105454 جريحاً.

في السياق، كشفت تقارير إعلامية، أن “وفدا إسرائيليا سيتوجه غدا الخميس إلى القاهرة لبحث مبادرة مصرية جديدة بشأن صفقة في قطاع غزة”، وسط تأكيدات بأن “حماس” ما تزال تصر على مطلبها بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي التام من القطاع”.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب “نقاشات مكثفة أجرتها القاهرة مع حركتي “فتح وحماس”، إذ تهدف الوساطة المصرية إلى التوصل لاتفاق يضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار، ويضع أسسا لمرحلة جديدة في القطاع”.

حملة دهم واعتقالات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية

شنت القوات الإسرائيلية، “منذ أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات جديدة طالت عدة مدن ومحافظات بالضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 22 فلسطينيا”، وفقا لنادي الأسير.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني في بيان رسمي “إلى أن حملة تركزت في محافظتي قلقيلية وطوباس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات بيت لحم ورام الله والخليل ونابلس، لافتا إلى أن من بين المعقلين سيدة من الخليل وطفلين بالإضافة إلى أسرى سابقين”.

ووفقا للبيان فقد “رافق المداهمات عمليات اعتداء على المواطنين وتخريب وتدمير واسعة في منازلهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني والتي تصاعدت مؤخرا تحديدا في محافظة الخليل”.

ولفت البيان إلى أن “عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023 بلغت أكثر من 11 ألفا، و950 مواطنا من الضفة والقدس”.

كما أشار البيان إلى “أن القوات الإسرائيلية “تواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديدا من الشمال، وتنفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، وترفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم”.

وأكد أن “المؤسسات المختصة ومنذ بدء الحرب على غزة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال في القطاع والتي تقدر بالآلاف”.