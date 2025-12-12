مقتل «العمو» في اشتباكات بمدينة صبراتة

أفاد جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، أن إحدى بواباته الواقعة بالقرب من تقاطع المستشفى بمدينة صبراتة تعرّضت لهجوم مسلّح نفذته عصابات إجرامية خارجة عن القانون عند الساعة 02:00 فجرًا.

وأشار البيان الرسمي للجهاز إلى أن العناصر المهاجمة تتبع للمدعو أحمد عمر الفيتوري الدباشي الملقب بـ”العمو”، المطلوب دوليًا في قضايا الاتجار بالبشر والمخدرات والقتل.

وأوضح جهاز مكافحة التهديدات الأمنية أن الهجوم أسفر عن إصابة ستة من أعضائه بإصابات بليغة جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج في قسم العناية الفائقة.

وبناءً على تأشيرة صادرة عن النيابة العامة، قامت وحدات الجهاز بمداهمة وكر العصابة الإجرامية، حيث أسفرت العملية عن ضبط المدعو صالح الدباشي، بينما لقي المدعو أحمد عمر الفيتوري “العمو” مصرعه خلال تنفيذ المهمة.

وأكد الجهاز أنه لن يتهاون مع أي تهديد يطال أمن الوطن وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار عملياته بكل قوة وحزم وفق القانون، ووعد بنشر أي مستجدات فور ورودها.